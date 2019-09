Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im August eine Wertminderung in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang verbuche der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 2,1%.An den Rentenmärkten sei es im August zu einem deutlichen Rückgang des Zinsniveaus gekommen. In Deutschland sei die Umlaufrendite von -0,44% auf -0,69% tiefer in den negativen Bereich gefallen. Der REX-Performanceindex sei um 1,1% angestiegen. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 2,01% auf 1,50% zurückgegangen. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen Wertzuwächse verbucht. Bei den flexiblen Rentenfonds des Portfolios habe ein opportunistisch verwalteter Fonds trotz des positiven Umfelds eine Wertminderung in Höhe von 0,7% hinzunehmen gehabt. Besonders erfreulich habe sich der von Ariel Bezalel verwaltete Jupiter Dynamic Bond (ISIN LU0459992896/ WKN A0YC40) entwickelt, welcher um 2,3% zugelegt habe. ...

