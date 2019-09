FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Abwärtsbewegung der vergangenen Tage stabilisiert sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf. Zur Wochenmitte ist die Agenda recht leer, für die Anleihestrategen der DZ Bank gehört die EZB-Sitzung am Donnerstag zu den wichtigsten Kapitalmarktereignissen des Jahres. Dabei geht es darum, ob die EZB die ultraexpansiven Maßnahmen reaktiviert. Dabei stellt sich die Frage, ob die EZB die Erwartungen enttäuscht und dadurch ein Sturm am Finanzmarkt losbricht.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 173,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,97 Prozent und das -tief bei 173,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.593 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 90 Ticks auf 212,32 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt zwei Ticks auf 135,96 Prozent.

September 11, 2019 02:53 ET (06:53 GMT)

