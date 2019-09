München (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Obwohl der Klimaschutz immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt ist der Bau neuer Windräder in Deutschland fast zum Erliegen gekommen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...