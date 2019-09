Die britische Investmentbank HSBC hat Shell von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2780 auf 2500 Pence gesenkt. Analyst Gordon Gray rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit langfristig niedrigeren Ölpreisen und senkte entsprechend seine Prognosen für die globalen Branchenwerte. In einem gesamtwirtschaftlich schwächeren Umfeld sei nun das sogenannte Break-Even-Niveau als Differenzierungsfaktor für die Aktienauswahl viel bedeutender als zuvor. Dabei handelt es sich um denjenigen Ölpreis, bei dem der Barmittelzufluss die Kosten zur Finanzierung der Dividende oder der Investitionen deckt. Bei Shell sei das Break-Even-Niveau hoch, so dass das Unternehmen deutlich weniger flexibel sei als der Konkurrent BP./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-09-11/09:34

ISIN: GB00B03MLX29