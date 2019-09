Die britische Investmentbank Barclays hat Zurich Insurance Group nach diversen Treffen bei der jährlichen Branchenkonferenz in Monte Carlo auf "Equal Weight" belassen. Erstversicherer seien im Vergleich zu Rückversicherern 2020 in einer besseren Position, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Sektorstudie./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-11/09:42

ISIN: CH0011075394