Die Infineon-Aktie bleibt im Aufwind. Der Kurs kann sich mehr und mehr von der 15-Euro-Marke lösen. Bleiben die Bullen am Drücker, dann könnten die Papiere das Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro schon bald erreichen. Dort steht dann der nächste große Richtungsentscheid in Haus. Die strukturellen Treiber bei Infineon sind weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven unverändert gut. An der Nachrichtenfront herrscht derzeit Funkstille bei dem Halbleiterkonzern. Die Citigroup hat die ...

