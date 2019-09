BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält nach eigenen Angaben einen geordneten Brexit weiter für möglich. "Wir haben nach wie vor alle Chancen, es geordnet hinzubekommen", sagte Merkel in der Generaldebatte im Bundestag. Die Bundesregierung werde sich "bis zum letzten Tag" dafür einsetzen. Deutschland sei aber auch auf einen ungeordneten Brexit vorbereitet. Durch den Austritt Londons erwartete Merkel "tiefgreifende Folgen" für Europa, das geschwächt werde. "Man muss das so aussprechen." Es sei aber auch die Stunde, neue Stärke zu entwickeln. Merkel lobte in diesem Kontext die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen.

September 11, 2019

