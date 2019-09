Philion SE plant Übernahme von Onliner Handyflash.de DGAP-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Firmenübernahme Philion SE plant Übernahme von Onliner Handyflash.de 11.09.2019 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Philion SE plant Übernahme von Onliner Handyflash.de - Übernahme von Handyflash.de und 30 Filialen gegen 30%-Beteiligung an DEINHANDY - Ertragsprognose für 2019 bestätigt: Positives Jahresergebnis erwartet Berlin, 11. September 2019. Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat das Ziel, den Wandel im deutschen Telekommunikationsmarkt zu nutzen und einen der drei führenden netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister aufzubauen. Dabei setzt die Gruppe auf eine Omni-Channel Strategie. Um diese konsequent umzusetzen und weitere Kostenvorteile im Einkauf zu nutzen, soll eine Intensivierung der Partnerschaft mit dem Schweizer mobilezone Konzern erfolgen. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass die Partner im Einkauf und im Relationship-Management gegenüber den Netzbetreibern intensiv zusammenarbeiten. Dadurch wird Philion von der Größe der mobilezone partizipieren können. Außerdem wurde ein Asset-Tausch vereinbart: Philion wird von mobilezone die OBS GmbH mit der Online-Plattform Handyflash.de und 30 stationären Filialen vollständig übernehmen. Handyflash.de ist der drittgrößte Online-Dienstleister im deutschen Mobilfunkmarkt, hat Verträge mit allen Netzbetreibern und schon heute eine vollständige Plattform für die Umsetzung eines umfassenden Omni-Channel Ansatzes. Dafür wird Philion den Ende 2018 erworbenen 30%igen Anteil an der Mister Mobile GmbH mit der Marke DEINHANDY wieder an mobilezone abgeben. Zu der Philion-Gruppe sollen damit zukünftig die Filialisten Fexcom, OBS und Helferline sowie die Online-Plattform Handyflash gehören. Aufgrund der geplanten Transaktion wird die Mister Mobile GmbH von Philion nicht konsolidiert werden. Zwar wird der ursprünglich für dieses Jahr avisierte Umsatz in Höhe von über 150 Mio. Euro nicht erreicht werden, auf die Ertragsprognose hat die Transaktion jedoch keine negativen Auswirkungen. Die Umsetzung der Transaktion setzt noch die Unterzeichnung der Verträge voraus. Dies soll noch in diesem Monat erfolgen. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Philion derzeit ein positives Ergebnis. Dies entspricht der Prognose aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses 2018. Kontakt Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 11.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 28 49 36 40 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 871907 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 871907 11.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1X3WF3 AXC0083 2019-09-11/10:00