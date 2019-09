Das "K-Label-Etikettiersystem", eine Kombination aus Industrieroboter und Etiketten-Druckspender, beschleunigt beim Sanitärhersteller Grohe die Abläufe in der Logistik. Es entlastet die Mitarbeiter und hilft, das kontinuierliche Wachstum zu bewältigen. Es entstand aus der Kooperation von Kawasaki Robotics und dem Etikettierungsspezialisten Rea Label.Mit elegantem Schwung nimmt der Roboterarm ein Etikett auf und appliziert es auf der Palette - eine kurze, präzise Bewegung, und der Arm kehrt in seine Ausgangsposition zurück. Dann ist der Staplerfahrer an der Reihe. Er nimmt die Palette mit dem Gabelstapler ...

