Wien (www.aktiencheck.de) - Zwar befinden sich die Börsen in Anbetracht der bevorstehenden Notenbanksitzungen weiterhin in abwartender Haltung, die allgemeine Stimmung scheint sich aber vorerst weiter aufzuhellen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Handelstag den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht und auch die US-Märkte hätten ihre anfänglichen Verluste zum Handelsende weitgehend wettmachen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...