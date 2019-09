Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In Polen liegt der Leitzins seit März 2015 bei historisch niedrigen 1,50%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei präsentiere sich die Wirtschaft in einer sehr guten Verfassung: nach einem BIP-Plus von 5,1% in 2018 zeichne sich auch für das laufende Jahre ein BIP-Anstieg von mehr als 4% ab. Gleichzeitig sei die Jahresrate der Konsumentenpreise im Juli mit 2,9% (August: 2,8%) auf das höchste Niveau seit Oktober 2012 und über das zentrale Inflationsziel der Notenbank (2,5%) gestiegen. Einige Mitglieder des geldpolitischen Komitees der Narodowy Bank Polski (NBP) hätten daraufhin eine moderate Verschärfung der Geldpolitik in Aussicht gestellt. ...

