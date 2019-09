Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Abwesenheit fundamentaler Datenveröffentlichungen handelte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern unter Vortagesniveau, so die Analysten der Helaba.Morgen werde es mit der EZB-Ratssitzung wieder spannend, denn eine geldpolitische Lockerung der EZB scheine ausgemachte Sache zu sein. Doch inwieweit die hohen Erwartungen erfüllt würden, bleibe abzuwarten. So sei besonders ein neues Anleihekaufprogramm im EZB-Rat umstritten. In technischer Hinsicht sei die Lage des Bund-Future als getrübt zu bezeichnen, denn MACD und Stochastik seien abwärts gerichtet und das Kursmomentum liege im negativen Bereich. Die bestehenden Kursrisiken sollten somit nicht unbeachtet bleiben. Eine erste Haltemarke würden die Analysten am 38,2%-Retracement der Aufwärtsbewegung von Mitte Juli bis Anfang September bei 173,72 lokalisieren. Darunter biete die Zone 173,35/45 weitere Unterstützung Halt. Auf Hürden stoße der Future an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei 174,53 und bei 175,30/35. Die Trading-Range liege zwischen 173,40 und 174,50. ...

