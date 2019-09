Oberursel (www.fondscheck.de) - Das Sondervermögen beim AL Trust Euro Defensiv (ISIN DE0008471780/ WKN 847178) investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Darüber hinaus würden dem Fonds Schuldverschreibungen mit gleicher Laufzeitenbeschränkung beigemischt. Weiterhin könnten Fondsanteile und Derivative zu Absicherungszwecken das Portfolio ergänzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens könnten in Bankguthaben gehalten werden. ...

