Das Elektroauto-Startup Rivian hat ein weiteres Investment in Höhe von 350 Millionen Dollar erhalten. Das frische Kapital stammt von Cox Automotive, einer Tochter des Medienunternehmens Cox Enterprises. Es ist bereits die dritte Finanzierungsrunde in diesem Jahr. Cox Automotive wird zudem einen Vertreter in den Verwaltungsrat von Rivian entsenden, wie das Unternehmen mitteilte. Zusätzlich zu der Investition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...