Früher legten Lebensversicherer das Geld ihrer Kunden häufig in Bundesanleihen an. Das ist vorbei. Die Versicherer befinden sich im Käuferstreik, zeigt eine exklusive Umfrage. Sie senden so auch ein politisches Signal.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte Allianz-Chef Oliver Bäte. "Wir kaufen keine Bundesanleihen mehr", sagte er Ende August bei einer Presseveranstaltung in Frankfurt. Vielleicht war ihm nicht klar, welches Echo er hervorrufen würde. Wahrscheinlich aber wollte er bewusst ein Signal senden: Seht her, welche Folgen die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank schon hat!

Die Botschaft ist angekommen. Deutschlands Branchenprimus unter den Lebensversicherern weigert sich, dem deutschen Staat die Schulden zu finanzieren? Ein Affront. Jahrzehntelang galten Lebensversicherer als einer der Hauptabnehmer von Staatsanleihen. Noch immer sind nur etwas weniger als 90 Prozent der von den Lebensversicherern gemanagten Gelder, insgesamt 980 Milliarden Euro, zu festem Zins angelegt. Bundesanleihen wirkten lange Zeit wie gemacht für sie: sicher, kalkulierbar - und ordentlich verzinst.

Sicher und kalkulierbar sind Bundesanleihen noch. Nur Rendite bringen sie nicht mehr. Egal, wie lange Anleger dem deutschen Staat ihr Geld auch anvertrauen, am Ende bekommen sie weniger zurück als eingezahlt. Über zwei Jahre liegt die Rendite bei -0,9 Prozent, über zehn Jahre bei -0,6 Prozent und über 30 Jahre bei -0,03 Prozent. Wenigstens Letzteres könnte man großzügig noch als Null-Rendite auslegen. Den Lebensversicherern ist das jedenfalls zu wenig. Nicht nur die Allianz, keiner der Top-10-Lebensversicherer (sortiert nach Bruttobeiträgen) outete sich gegenüber der WirtschaftsWoche als Käufer von Bundesanleihen. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Umfrage. ...

