Köln (ots) - Die EUROPA ist der beste Lebensversicherer in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Analyse von 66 Anbietern, über die das Magazin Euro in seiner aktuellen Ausgabe (3/2020) berichtet. Der Direktversicherer erzielt als einzige Gesellschaft die Höchstnote "sehr gut". In den Kategorien Finanzkraft und Kundenzufriedenheit schneidet er sogar jeweils mit der maximal erreichbaren Zahl von 100 Punkten ab. Die Bewertung belegt: Die Zukunftsfähigkeit der EUROPA ist ausgezeichnet; die Kunden sind mit den preisgünstigen, leistungsstarken Produkten und dem umfangreichen Service sehr zufrieden. In der Untersuchung von Euro rangiert das Kölner Unternehmen seit Jahren auf den vordersten Plätzen.Im Einzelnen untersuchte die Analysegesellschaft für Anlage- & Versicherungsprodukte im Auftrag von Euro die Finanzkraft, Performance, Kundenzufriedenheit und Bestandssicherheit. Hierfür wurden unter anderem Zahlen zur Verzinsung und zu Kosten, Beschwerdequoten oder das Wachstum der Versicherungsbestände herangezogen.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die EUROPA 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeiten in höchstem Maße kostenbewusst. Daraus resultiert ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,6 Millionen Versicherungsverträge, rund 1,5 Million Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen sowie 16 Millionen Sportversicherte. Ihre Kunden profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und bedarfsgerechter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Mit 0,8 Prozent hat die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zudem die niedrigste Verwaltungskostenquote aller deutschen Lebensversicherer. Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.