Mediafly, ein Anbieter von Sales Enablement-Technologie, Content Management- und Beratungsdiensten für die Schaffung interaktiver, wertbasierter Vertriebsprozesse, gab heute die Übernahme von iPresent, einem in Großbritannien ansässigen Pionier im Bereich Sales Enablement, bekannt. Dank dieser Akquisition, mit der Mediafly seine globale Präsenz ausbaut, steht Unternehmen jeder Größe ab sofort eine ausgefeilte und dennoch flexible Sales Enablement-Lösung zur Verfügung.

Zwischen 2013 und 2018 stieg die Zahl der dedizierten Sales Enablement-Initiativen um 39,9 - ein klarer Beweis für die Bestrebungen von Unternehmen, ihren Vertriebsteams die Tools an die Hand zu geben, mit denen sie die sich ändernden Anforderungen ihrer Kunden erfüllen können. Doch trotz der steigenden Zahl an Initiativen stellt der Sales Enablement-Prozess die Unternehmen vor große Herausforderungen. Hindernisse wie Budget, interne Akzeptanz, mangelhafte Umsetzung, komplexe Integration und mangelndes Verständnis führen dazu, dass Unternehmen ihren Sales Enablement-Prozess verschieben oder gar völlig aufgeben. Ohne die richtige Lösung, Ressourcen und Unterstützung riskieren Unternehmen unkoordinierte Marketing- und Vertriebsteams und somit Umsatzeinbußen oder den Verlust von Marktanteilen. Obwohl die Sales Enablement-Technologie den Umsatz nachweislich um 66 steigern kann, hat der größte Teil der Unternehmen, nämlich 93 %, bis jetzt noch kein Sales Enablement-System implementiert.

"Den Vertriebsteams bietet sich hier eine unglaubliche Chance. Zum jetzigen Zeitpunkt denkt zwar jeder zumindest über Sales Enablement nach, aber die meisten halten es für eine kostspielige Unternehmensentscheidung, die hohe Risiken mit sich bringt. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die jedem zugänglich ist, indem wir die Startschwierigkeiten aus dem Weg räumen", so Carson Conant, CEO und Gründer von Mediafly. "Mit der Übernahme von iPresent ist Mediafly jetzt der erste Hauptakteur, der Vertriebsteams jeder Größe einen einfachen, erschwinglichen und risikofreien Einstieg in die Sales Enablement-Technologie bietet. Ab diesem Punkt können wir die Teams bedarfsgerecht bis zur nächsten Generation der Vertriebs-Tools und Beratungsdienstleistungen begleiten, um die Bindung ihrer Kunden zu optimieren und ihre Erlöse zu steigern. Ab sofort steht jedem Vertriebsteam, ob mit fünf oder mehr als 50.000 Mitarbeitern, eine umfassende Lösung für jede Phase seines Sales Enablement-Prozesses zur Verfügung."

"Niemand kann den Druck leugnen, unter dem B2B-Vertriebler angesichts eines immer komplexeren Einkaufsökosystems und immer anspruchsvollerer Käufer stehen", ergänzte Peter Ostrow, Senior Research Director, Sales Enablement Strategies bei SiriusDecisions. "Es ist jetzt unerlässlich, Verkäufer mit den Qualifikationen, dem Know-how und dem Zugang zu Assets auszustatten, mit denen sie eine fundierte Verkaufsberatung sicherstellen können und zwar unabhängig von der Größe des Unternehmens, das den Verkäufer unterstützt. Die Vereinfachung des Zugangs für Nutzer und Administratoren zu Sales Enablement-Technologielösungen ist eine äußerst effektive Methode, um diesen Prozess zu ermöglichen."

Mit der Übernahme positioniert Mediafly seine Plattform als die umfassendste und agilste Sales Enablement-Lösung am Markt. Vertriebsteams jeder Größe und an jedem Standort weltweit haben jetzt Zugang zu Mediaflys bestehendem Evolved Selling-Portfolio und iPresents optisch beeindruckender und einfach zu konfigurierender Benutzeroberfläche, die mit einem kostengünstigen Registrierungsmodell für den schnellen Einstieg kombiniert ist. Dank dieser leistungsstarken Kombination kann Mediafly Unternehmen in jeder Phase des Sales Enablement-Prozesses mit einer einzigen, vollumfänglichen Plattform unterstützen, die Sales Enablement-Workshops und Beratungsdienste, Content Management, interaktive Verkaufs-Tools wie ROI- und TCO-Rechner, Sales Readiness Tools, KI-basierte CRM-Integration sowie Analytics und Insights beinhaltet.

"Immer mehr Unternehmen befassen sich mit der Entwicklung einer Sales Enablement-Strategie; bis heute verfügt jedoch kein einzelner Lieferant über ein Tool-Set, mit dem er alle Vertriebsteams unabhängig von Größe, Komplexität und Wachstumszielen unterstützen kann. Mit seinen kombinierten Ressourcen ist Mediafly der Anbieter von Sales Enablement-Lösungen der Wahl für alle Unternehmen", so Keith Parrish, CEO von iPresent, zukünftiger Mediafly EVP of European Operations. "Die Kombination aus unserer unkomplizierten, interaktiven Benutzeroberfläche und dem Fokus von Mediafly auf Lösungen für Großunternehmen bietet der Sales Enablement-Branche das Beste beider Welten. Dank der Flexibilität der Plattform können wir uns mit unseren Kunden weiterentwickeln ein klarer Vorteil gegenüber den Lösungen unserer Mitbewerber, die sich ausschließlich entweder an KMU oder an Großunternehmen richten."

