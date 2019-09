Nach dem Strategieschwenk bei Corvus Gold haben sich erstmals auch die Analysten geäußert. Heiko Ihle von H.C. Wainwright bestätigte sein Kursziel von 6,90 CAD für die Goldaktie. Auch Roth Capital bleibt optimistisch, Analyst Joe Reager erhöhte sogar sein Kursziel.

Stand-Alone-Strategie

In der vergangenen Woche gab Corvus Gold (2,37 CAD | 1,64 Euro; CA2210131058) einen gravierenden Strategieschwenk bekannt (mehr hier). Bisher wollte man die beiden Goldprojekte Mother Lode und North Bullfrog, die sich auf der gleichen Liegenschaft befinden und zusammen etwa 3,6 Mio. Unzen des Edelmetalls beherbergen, auch gemeinsam entwickeln. Nun aber plant man eine Aufspaltung. So will Corvus für beide Projekte im kommenden Jahr jeweils eine eigene Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlichen. Mit diesem Stand Alone-Ansatz will man schneller und kostengünstiger in Produktion kommen, manche Marktbeobachter sprechen von lediglich 12 bis 18 Monaten. Die Meldung ging am vergangenen Donnerstag unter, denn da musste Gold den höchsten Tagesverlust seit sechs Jahren verkraften. Insofern handelt es sich um ein unglückliches Timing.

KIhle bestätigt "Kaufen"-Votum: Kursziel 6,90 Dollar!

Dennoch dürfte der Ansatz unseres Erachtens richtig sein. Denn ...

