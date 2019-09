Bonn (ots) - Chefkoch, Deutschlands größte Kochcommunity, stellt im September auf allen Kanälen das Thema "nachhaltige Ernährung" in den Fokus und gibt praktische Tipps für umweltbewusstes Kochen. Wer auf der Suche nach Rezepten ist, kommt an Chefkoch seit vielen Jahren nicht vorbei. Über 4,4 Millionen registrierte User nutzen Chefkoch regelmäßig. Viele von ihnen bewegt das Thema Nachhaltigkeit, und sie wollen ihren Kochalltag umweltfreundlicher gestalten, nur wissen viele nicht wie.



Chefkoch-Geschäftsführer Martin Meister: "Wir bieten den Usern eine Plattform, um ihre Ideen mitzuteilen, Fragen loszuwerden und sich rund um das Thema Nachhaltigkeit mit der Community auszutauschen - über einen Monat lang sammeln wir auf allen Chefkoch-Kanälen Anregungen unserer Mitglieder. Bei unseren Rezepten stehen seit jeher Machbarkeit und Alltagstauglichkeit im Fokus. Diese Devise setzen wir auch im Nachhaltigkeitsmonat fort. Unsere Tipps sind einfach realisierbar und leicht in den eigenen Kochalltag zu integrieren."



Chefkoch lädt den ganzen September über mit zahlreichen Aktionen und inspirierenden Denkanstößen auf Social Media, der Website sowie in seiner mobilen App zum Austausch in der Community ein. Auch das beliebte Social-Media-Live-Format "Lunchdate" steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Gemeinsam mit prominenten Gästen aus Politik und der Food-Branche wie Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie Benjamin Adrion, Gründer von Viva con Aqua, zeigt Chefkoch, wie nachhaltiger Konsum gelingen kann.



Jede Woche warten neue Anregungen auf die Nutzer, wie z.B. diese fünf

praktischen Alltagstipps:

1. Einmachen und Vorkochen: Spart Verpackungsmüll ein und reduziert

Lebensmittelabfälle.

2. Lebensmittel unverpackt kaufen: Reduziert den Einwegplastikmüll.

3. Mitmachen beim Regrow-Trend: Gemüsereste nachwachsen zu lassen

reduziert den Lebensmittelabfall.

4. Regionale und saisonale Lebensmittel nutzen: Spart Emissionen und

Transportwege ein und reduziert den ökologischen Fußabdruck.

5. Kleine Küchenhelfer und Leckeres selber machen: Bienenwachstücher,

Eis aus Früchten oder Kräuter in Olivenöl einzufrieren reduziert den

Lebensmittel-Kauf und Verpackungsmüll. Alle Tipps, Videos und Infos rund um das Thema "nachhaltiges Kochen" sind ab sofort unter https://www.chefkoch.de/magazin/nachhaltigkeitsmonat zu finden. Mit dem crossmedialen Content-Konzept unterstützt Chefkoch die von der Bertelsmann Content Alliance initiierte Kampagne "Packen wir's an!".



Über die Nachhaltigkeitsaktion der Bertelsmann Content Alliance:



Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance erreichen mit ihren Medien nahezu jeden Menschen in Deutschland. Diese journalistische Kraft und Reichweite bündeln sie im September für eines der wichtigsten Themen der Gegenwart: den Klimawandel und seine Folgen. Unter dem Claim "Packen wir's an!" setzen die Sender und Marken von Audio Alliance, Gruner + Jahr, der Mediengruppe RTL, RTL Radio, der UFA und der Verlagsgruppe Random House diverse Aspekte von Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf die Agenda. Von redaktionellen Fokusthemen über Green Issues und Sondersendungen bis hin zu Social Media-Initiativen und Aktionen der Teams wollen sie einen Monat lang Lesern, Nutzern, Zuhörern und Zuschauern das Thema näher bringen und zeigen, wie jede*r einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten kann. PACKENWIRSAN



