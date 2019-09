Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Gute Vorgaben aus USA und Asien stimmen die Anleger optimistisch. Auch kamen versöhnliche Töne aus China zum Handelsstreit. Derweil entlässt Trump wieder mal seinen Sicherheitsberater. Das wiederum lässt möglicherweise ein weniger angespanntes Verhältnis mit Iran zu. Der Dax startet erneut im Plus. Topthemen im Marktbericht: Merck Der Spezialchemie- und Pharmakonzern erwartet Wachstum für sein schwieriges Geschäft mit den Spezialmaterialien ENITDA-Marge: Dauerhaft rund 30 Prozent - Aktie im Plus Apple neues iPhone 11 soll gesunkene Verkäufe wieder ankurbeln. Bis zu drei Kameras versprechen Profi-Aufnahmen Apple TV+: Streamingdienst soll ab November Netflix Konkurrenz machen Vapiano Restaurant-Kette Vapiano bleibt angeschlagen und in den roten Zahlen Neu CEO Vanessa Hall will korrigieren: Expansion verlangsamen - Gewinnzone ab 2021 Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß