Bern (ots) - Im Vergleich zum Vorjahr hat Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen, ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Energie- und Klimapolitik, einen Fünftel mehr Mittel ausgeschüttet. 2018 wurden zudem erstmals Massnahmen in den Bereichen Bildung, Information und Qualitätssicherung gefördert. Die im Berichtsjahr ausbezahlten Gelder bewirken - über die Lebensdauer der geförderten Massnahmen gerechnet -, dass der Energieverbrauch um 5,4 Milliarden Kilowattstunden und der CO2-Ausstoss um rund 1,3 Millionen Tonnen CO2 sinkt.



Wärmedämmungs- und Haustechnikprojekte am meisten gefördert



Insgesamt wurden im Berichtsjahr 211 Mio. Fr. Fördergelder ausbezahlt (2017: 174 Mio.). Den grössten Anteil haben mit 108 Mio. Fr. Wärmedämmprojekte. An zweiter Stelle folgt der Heizungsersatz mit 37 Mio. Fr. (Ersatz fossiler oder elektrischer Heizungen durch Heizsysteme mit erneuerbaren Energien). Stark gestiegen sind 2018 die Beiträge an Systemsanierungen (umfassende energetische Sanierung der Gebäudehülle, oft kombiniert mit einem Heizsystemwechsel): 35 Mio. Fr. gegenüber 14 Mio. Fr. im Vorjahr. Erstmals seit Programmstart wurden 2018 auch indirekte Massnahmen in den Bereichen Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung und Betriebsoptimierung gefördert (7 Mio. Fr.). Die übrigen Fördergelder flossen an energieeffiziente Neubauten (16 Mio. Fr.) und an Wärmenetze (7 Mio. Fr.).



Energieverbrauch und CO2-Emissionen dauerhaft reduziert



Die von 2010 bis 2018 durch Das Gebäudeprogramm geförderten Massnahmen bewirken, dass der Schweizer Gebäudepark jährlich 2,1 Mia. kWh weniger Energie verbraucht und 0,55 Mio. t weniger CO2 ausstösst. Über die gesamte Lebensdauer der Massnahmen gerechnet, sind dies fast 55 Mia. kWh und mehr als 13 Mio. t CO2, die eingespart werden. Zudem erzielte Das Gebäudeprogramm 2018 einen positiven Beschäftigungseffekt von 2000 Vollzeitäquivalenten und rund 75 Mio. Fr. zusätzliche inländische Wertschöpfung. Die Details zu den Resultaten und Wirkungen des Gebäudeprogramms sowie zu den Ausschüttungen in den einzelnen Kantonen finden sich im neuen Jahresbericht 2018 unter: https://www.dasgebaeudeprogramm.ch/jahresbericht



Über Das Gebäudeprogramm

Gebäude sind für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs der Schweiz

und einen Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Über eine

Million Häuser sind nicht oder kaum gedämmt und damit energetisch

dringend sanierungsbedürftig. Zudem werden zwei Drittel der Schweizer

Gebäude heute noch immer fossil oder elektrisch beheizt. Mit dem seit

2010 bestehenden Gebäudeprogramm wollen Bund und Kantone den

Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss des Schweizer Gebäudeparks

erheblich reduzieren. Das Gebäudeprogramm ist damit ein wichtiger

Pfeiler der Schweizer Energie- und Klimapolitik.



Das Gebäudeprogramm wird über teilzweckgebundene Mittel aus der

CO2-Abgabe und aus Fördergeldern der Kantone finanziert. Es

unterstützt Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs oder des

CO2-Ausstosses von Liegenschaften. Gefördert werden etwa die

Wärmedämmung der Gebäudehülle, der Ersatz fossiler oder elektrischer

Heizungen durch Heizsysteme mit erneuerbaren Energien oder durch den

Anschluss an ein Wärmenetz, umfassende energetische Sanierungen oder

Sanierungen in grösseren Etappen sowie Neubauten im

Minergie-P-Standard.



Die Kantone legen individuell fest, welche Massnahmen sie zu welchen

Bedingungen fördern. Die Basis dafür bildet das Harmonisierte

Fördermodell der Kantone (HFM 2015). Kontakt:



