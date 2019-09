Arbeitsmarktforscher Enzo Weber erklärt, warum die größte Herausforderung für den Arbeitsmarkt nicht eine kurzfristige Rezession, sondern die Demografie ist und wie Unternehmen damit umgehen können.

WirtschaftsWoche: Herr Weber, während die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute gerade vor einer nahenden Rezession warnen, ist die Zahl der unbesetzten Stellen so groß wie nie. Wie passt das zusammen? Enzo Weber: Der Arbeitsmarkt ist heute deutlich robuster gegenüber der Konjunktur, das zeigen unsere Berechnungen. Vor 15 Jahren wäre die Beschäftigung bei einer Entwicklung wie der aktuellen eingebrochen. Doch sie steigt noch, wenn auch nicht ganz so schnell wie zuvor.

Warum ist das so?Die Beschäftigung wächst seit fast 15 Jahren stetig. Die Entlassungsquote ist so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht. Doch all das ist kein konjunkturelles Phänomen, es gab ja durchaus wirtschaftlich schwierige Zeiten. Daraus schließe ich, dass sich Wachstum und Beschäftigung zunehmend, wenn auch nicht vollständig, entkoppelt haben.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt? Man kann darüber streiten, ob der große Fachkräftemangel schon da ist oder nicht. In jedem Fall sind Arbeitskräfte deutlich knapper als noch vor 15 Jahren. Das ist nicht unbedingt problematisch, denn das heißt ja auch: Es gibt weniger Arbeitslosigkeit. Aber es hat für die Personalsuche der Unternehmen klare Konsequenzen.

Welche sind das?Sie brauchen länger und müssen mehr investieren, um Stellen zu besetzen. Immer öfter brechen sie die Personalsuche ohne Einstellung ab. Und in manchen Berufen sehe ich auch jetzt schon gravierende Engpässe.

Wo genau?Im technischen Bereich und in der IT, das ist in Zeiten der Digitalisierung nicht überraschend. Aber auch in der Elektro- und Automatisierungstechnik, im Bau und im Handwerk. Es sind nicht immer hochspezialisierte Jobs, auch Klempner und Betonbauer sind rar. Und im Gesundheits- und Sozialbereich: Hier fehlen Pflegekräfte und Erzieher.

Wird sich die Situation denn in Zukunft entspannen?Im Gegenteil. Es wird noch enger und das ist vor allem der Demografie geschuldet. Für die nächsten 20 Jahre ist klar, wer in Rente geht und wer in die Arbeitswelt eintritt. Das können wir kaum beeinflussen, die Altersstruktur ist ja vorgegeben. Also wird die Zahl an Arbeitskräften stark sinken und wir werden noch weniger Stellen besetzen können.Wie gehen Firmen gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten mit der Knappheit um?Wenn ich befürchte, eine Stelle im folgenden Aufschwung nicht ...

