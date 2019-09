Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hält sich derzeit sehr gut. Auch wenn die diversen politischen Probleme weltweit noch nicht gelöst sind. Andreas Lipkow von Comdirect blickt vor allem auf die anstehende EZB-Sitzung. Hier kann seiner Meinung nach alles passieren. Der Experte hofft darauf, dass die EZB den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belässt. Die US-Notenbank, die nächste Woche über ihre Geldpolitik entscheidet, sieht er dagegen in einer komfortableren Position. Großes Thema ist in dieser Woche auch die Autobranche. In Frankfurt findet die IAA statt, eine der wichtigsten Messen weltweit. Lipkow rät Anlegern in Bezug auf die Aktien der Autobauer selektiv vorzugehen. Außerdem geht es um die jüngste Kursrallye von Thyssenkrupp trotz DAX-Abstieg und die neuen Produkte von Apple.