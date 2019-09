Fonterelli GmbH & Co KGaA: Verbessertes Jahresergebnis; Geschäftsleitung plant konstante Dividendenzahlung auf erhöhtes Aktienkapital DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Fonterelli GmbH & Co KGaA: Verbessertes Jahresergebnis; Geschäftsleitung plant konstante Dividendenzahlung auf erhöhtes Aktienkapital 11.09.2019 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fonterelli erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 (30. Juni) einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 135 TEUR (Vorjahr: 116 TEUR). Die Gesamterträge verbesserten sich von 185 TEUR auf 270 TEUR. Der Bilanzgewinn beträgt 188 TEUR (VJ: 116 TEUR). Bei einer Bilanzsumme per 30. Juni 2019 von 1.900 TEUR (zum 30. Juni 2018: 1.473 TEUR) beträgt das bilanzielle Eigenkapital 1.509 TEUR (zum 30. Juni 2018: 1.239 TEUR). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich infolge von Exits und Kapitalmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr von 700 TEUR auf 977 TEUR erhöht. Erstmals weist die Gesellschaft einen Warenbestand aus (137 TEUR). Es handelt sich um graphische Editionen von den weltweit bekannten Künstlern Alex Katz und Günther Uecker. Noch ausstehende Einzahlungen auf eingegangene Beteiligungen werden als Verbindlichkeiten in Höhe von 243 TEUR ausgewiesen (zum 30. Juni 2018: 210 TEUR). Auf Basis der am 29. Juli 2019 eingetragenen Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital nun 480.000,00 EUR (30.06.2018: 321.000,00 EUR). Die Geschäftsleitung plant, der Hauptversammlung erneut eine Dividende in Höhe von 0,20 EUR/Aktie vorzuschlagen. Eine weitere Investition in ein Buy & Build - Konzept im Bereich Krematorien wurde kürzlich beschlossen. Mit dem neuen Geschäftsbereich Kunsthandel positioniert sich Fonterelli als Handelshaus mit wertbeständigen Gegenständen. Die Geschäftsleitung prüft derzeit, ob neben den Kunsteditionen ein Bestand auch mit anderen Waren aufgebaut wird. In den nächsten drei Jahren wird mit mindestens einem Exit und einem kumuliert positiven Ergebnis gerechnet, wobei auch Umsätze aus dem Handel zum Ergebnis beitragen sollen. Die Geschäftsführung Fonterelli GmbH & Co. KGaA Kontakt: Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer Fonterelli GmbH & Co. KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Mehr Informationen unter www.fonterelli.de 11.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A1TNUU5 WKN: A1TNUU Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 871979 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 871979 11.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNUU5 AXC0123 2019-09-11/12:01