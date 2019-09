Der Europäische Gerichtshof (EuGH) präzisiert das Widerrufsrecht für Kreditverträge. Nach einer EU-Richtlinie sei das Widerrufsrecht bei einem Fernabsatz-Darlehensvertrag, der bereits erfüllt worden sei, ausgeschlossen, erklärten die EuGH-Richter in dem Urteil in Luxemburg am Mittwoch.

