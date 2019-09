Zu den größten Gewinnern in einem ohnehin wieder starken DAX zählt heute das Papier der Deutschen Börse (WKN: 581005). Leserinnen und Leser von sharedeals dürfte dies nicht überraschen. Denn bereits in diesem Artikel vom 6. Mai hatten wir der Aktie ein Kursziel zwischen 135 und 140 Euro für das zweite Halbjahr 2019 vorausgesagt. Nachdem dieses Kursziel erreicht wurde, stellt sich jetzt aber die Frage, wie es wohl mit der Aktie weiter gehen wird.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Perspektiven für die weitere Entwicklung des Börsenbetreibers bleiben sehr gut. Denn angesichts des Zinsumfelds setzen immer mehr Anleger auf Aktien - und der Aktienhandel wird in Deutschland nun einmal in erster Linie über die Handelssysteme der Deutschen Börse in Frankfurt (am Main) abgewickelt. Daher ist in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Handelsvolumina zu rechnen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Steigende Handelsvolumina bedeuten jedoch grundsätzlich auch steigende Transaktions- und Abwicklungskosten und damit mehr Umsatz und Gewinn für die Deutsche Börse. Wenn da nur nicht die hartnäckige nationale und internationale Konkurrenz wäre. So setzen beispielsweise viele jüngere Leute auch auf Kryptowährungen wie den Bitcoin, dessen Handel die Frankfurter - anders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...