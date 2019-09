Der September ist für Brent C.O. bislang ein guter Börsenmonat. Das Erholungsszenario manifestiert(e) sich zusehends, doch nun steht eine wichtige Weichenstellung an, denn Brent C.O. ist in den Bereich seiner 200-Tage-Linie vorgedrungen. Sollte es dem Ölpreis nun auch noch gelingen, diese Linie bullisch zu kreuzen, wäre das als eine weitere Bestätigung des Erholungsszenarios zu bewerten. Der Ölpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...