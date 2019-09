Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 173,99 Punkten zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,55 Prozent.

Dem Handel fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Konjunkturdaten aus der ersten Reihe wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Erzeugerpreisen auf dem Kalender.

Der Markt wartet auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag anstehen. Eine Senkung des Satzes für Bankeinlagen gilt als sicher. Die Zweifel an einem umfassenden Paket sind aber zuletzt gewachsen. So will die EZB laut Medienberichten zunächst noch nicht zu einem neuen Anleihekaufprogramm greifen./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0137 2019-09-11/12:46