Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Modekonzerns sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuellen Geschäfte liefen zwar solide, jedoch liege das Plus von 8 Prozent ohne Währungseffekte in der Zeit von Anfang August bis zum 8. September nur am unteren Ende der Erwartungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / 08:02 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0148396007

AXC0145 2019-09-11/13:08