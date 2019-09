Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trendthema in den Portfolios aktiver Manager, so die Experten von "FONDS professionell".Auch immer mehr Fondsgesellschaften möchten mit einem besonders ökologischen Auftritt bei potenziellen Geldgebern punkten. Nun wolle auch der französische Fondsanbieter Candriam klimaneutral arbeiten. Dafür arbeite das Fondshaus mit South Pole, einem Anbieter von Lösungen für die Finanzierung von nachhaltigen Projekten, zusammen. Das Unternehmen solle im Auftrag von Candriam in CO2-Kompensationsprojekte investieren, wie zum Beispiel in Programme zur Aufforstung oder für erneuerbare Energien. ...

