Genf (awp) - Der Luxuskonzern Richemont sieht sich trotz der unsicheren geopolitischen Lage gut positioniert. Das Unternehmen sei "in einer besseren Position" als noch vor wenigen Jahren, sagte VR-Präsident Johann Rupert an der Generalversammlung am Mittwoch in Genf. Bereits vor einigen Jahren habe man Massnahmen ergriffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...