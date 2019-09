Aktuell schickt sich der ATX an, den 11.9.2019 zu einem sehr guten Tag zu machen. Wir liegen aktuell wieder über 3000 Punkten und ytd bei etwas mehr als zehn Prozent Plus. Eine sehr gute Phase hat unser wikifolio, hier ist das Jahreshoch von etwas über 156 in Reichweite, aktuell sind wir rund 1 Prozent darunter. Zum Vergleich: Dem ATX fehlen rund 9 Prozent auf das Jahreshoch bei etwas über 3300, das in beiden Fällen Mitte April passierte. Wir haben uns im Anstieg jedenfalls markant kürzer gemacht und eine Cash-Quote von rund 25 Prozent aufgebaut. Erstens, weil die Märkte super Schwung haben, zweitens weil die EZB morgen bereits eingepreist scheint. Sollte es einen "Trigger nach oben" geben, sind wir halt nur mit 3/4 Exposure dabei, das passt schon ....

Den vollständigen Artikel lesen ...