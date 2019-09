Ich bin gerade bei der Straßenbahnstation am Wiener Burgring auf das Line-Up zum Börsianer Festival 19 gestoßen. Chapeau, liebe Börsianer-Redaktion ! "Wir geben der Branche den Spaß zurück!" ist wirklich eine gute und überfällige Ansage. Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008, herrscht in Wien allzu oft Katerstimmung. Das Afterwork, am Mittwoch in der Wiener Hofburg, ist für mich eine willkommene Abwechslung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...