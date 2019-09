Mainz (ots) - Rekordhitze, Überflutungen, Dürre: Sind das normale Wetterphänomene

oder die Folgen des Klimawandels? Kommt der Klimawandel schneller als

erwartet und gefährdet jetzt schon die Wälder? Antworten darauf

bietet ein Klima-Schwerpunkt mit sechs Sendungen im ZDF: "Operation

Wald - Rettung für die grüne Lunge" heißt es zunächst am Samstag, 14.

September 2019, 17.35 Uhr, bei "plan b". Einen Tag später, am

Sonntag, 15. September 2019, 16.30 Uhr, beleuchtet "planet e." in

"Das neue Waldsterben", wie die zurückliegenden zwei Jahre mit großer

Hitze und wenig Regen die Wälder in Gefahr gebracht haben. Den Stand

der weltweiten Klimaforschung greift dann am Dienstag, 17. September

2019, 20.15 Uhr, die "ZDFzeit"-Doku "Klimawandel - Die Fakten mit

Harald Lesch" auf. Anschließend nimmt ab 21.00 Uhr "Frontal 21" in

"Klimaschutz - Konflikte und Konsequenzen" den Klimawandel und dessen

Folgen für Deutschland in einer monothematischen Ausgabe ins Visier.

"Revolution für das Klima - Eine Generation steht auf" lautet am

Sonntag, 15. September 2019, 23.45 Uhr, das Gesprächsthema bei

"Precht" im ZDF: Richard David Precht im Gespräch mit

Klima-Aktivistin Carla Reemtsma. Wie mit einer "Klage für den

Klimaschutz" zehn Familien und eine Jugendorganisation die

Europäische Union zum Handeln zwingen wollen - darüber berichtet

zudem "planet e." am Sonntag, 22. September 2019, 16.30 Uhr im ZDF.



Wie lässt sich der Wald schützen, damit er in Zeiten des Klimawandels

besteht? "plan b" trifft in "Operation Wald - Rettung für die grüne

Lunge" Menschen, die Waldbrände mit Feuer bekämpfen, Wüste in Wald

verwandeln und den Wald der Zukunft planen. Dass der intakte Wald

einer der wichtigsten Gegenspieler des Klimawandels ist, zeigt auch

die "planet e."-Doku über "Das neue Waldsterben". Wenn

Hunderttausende Bäume vertrocknen, in Flammen aufgehen oder dem

Borkenkiefer zum Opfer fallen, ist es Zeit zu handeln. Doch die

Strategien von Politikern und Experten könnten unterschiedlicher kaum

sein, wie "planet e." zeigt.



Schon seit Langem beobachten Forscher einen globalen

Temperaturanstieg - Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, in

Deutschland droht ein neues Waldsterben. Die "ZDFzeit"-Dokumentation

"Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch" zieht mithilfe

internationaler Experten Bilanz: Um die globale Erwärmung auf zwei

Grad Celsius zu begrenzen, müssten die stetig steigenden

CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren halbiert und bis 2050

komplett gestoppt werden. Notwendig wäre ein weitgehender Verzicht

auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zur Energiegewinnung.

Wenn das nicht gelingt, wird sich die Erde weiter erwärmen - darin

ist sich die überwiegende Zahl der Wissenschaftler einig. Welche

politischen Maßnahmen nötig sind und was Deutschland konkret tut,

beleuchtet direkt im Anschluss "Frontal 21" in "Klimaschutz -

Konflikte und Konsequenzen".



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -

70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit und

https://presseportal.zdf.de/presse/planb



Pressemappe: https://kurz.zdf.de/nxsc/



"Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch" in der ZDFmediathek:

https://kurz.zdf.de/HoB/



"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4372243