Das Analysehaus RBC hat Inditex aus Bewertungsgründen von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft und das Kursziel auf 31 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie des Textilunternehmens um rund 25 Prozent gestiegen, begründete Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Schritt. Er gehe aber nach wie vor davon aus, dass Inditex auch in Zukunft ein Ergebniswachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent liefern wird. Seine Schätzungen lägen nun auf dem Niveau der Konsenserwartungen./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 07:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / 07:16 / ET

ISIN ES0148396007

AXC0156 2019-09-11/13:44