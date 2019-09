Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Geldpolitik soll die Geopolitik ausgleichen - so die Erwartung. Und die ist längst gehandelt worden. An den Bondmärkten, wie an den Aktienmärkten. Jetzt drehen die Anleihen aber schon... Risiko voraus??? Christoph Zwermann von Zwermann Financial ist vorsichtig: Die Bondmärkte drehen, sowohl in den USA wie etwa in Deutschland, und das sei kein positives Zeichen: "Steigende Zinsen können alles bremsen." Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard.