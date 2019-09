Null Zinsen - kein Problem. Dieser August war der erste Monat seit vielen Jahren, wo ich keinen einzigen Auftrag durchgebracht habe. Nichts ist für mich so billig, dass ich es unbedingt haben muss, und nichts ist für mich so teuer, dass ich es unbedingt losbringen muss. Ich stehe bei einigen Auktionswerten mit fairen Preisvorstellungen im Bid, aber offenbar will sich niemand von seinen Stücken trennen, es ist kaum Material im Markt. Jetzt einen Monat so "sinnlos" gewartet zu haben, tut mir aber nicht wirklich weh. Ich weiß, dass ich einen Realzinsverlust erlitten habe, denn die Inflation entwertet meine Ersparnisse Monat für Monat. Auf meinem Konto bekomme ich keine Habenzinsen. Vor Jahren hätte es mir weh getan, Geld nicht "arbeiten" zu sehen, ...

