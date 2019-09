Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta014/11.09.2019/14:00) - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Josef Pein zum Mitglied des Vorstands der PORR AG ab 01.01.2020 nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 19.09.2019 gefasst werden. Er folgt somit Hans Wenkenbach, der nach Ablauf der Funktionsperiode seines Vorstandsmandats per 31.01.2020 plangemäß seinen Ruhestand antreten wird.



Josef Pein (60) ist bereits seit den 1980er Jahren in verschiedenen Leitungs- und Führungsfunktionen für die PORR Gruppe tätig. Seit 2011 ist Josef Pein Mitglied der Geschäftsführung der PORR Bau GmbH.



