Sixt Mobility Consulting bringt 'The Companion' App für Fahrzeugnutzer auf den Markt
11.09.2019 Sixt Mobility Consulting bringt "The Companion" App für Fahrzeugnutzer auf den Markt und ist damit der führende Fuhrparkmanager in Europa in Bezug auf durchgängige Digitalisierung * Sixt Mobility Consulting (SMC) bietet seinen Kunden mit Fuhrparks ab 150 Fahrzeugen ein vollständig digitalisiertes Serviceportfolio mit hoher Transparenz, Effizienz und Zuverlässigkeit in fünf europäischen Ländern. * Fahrzeugnutzer aller SMC-Unternehmenskunden können über ihr Smartphone viele fahrzeugbezogene Aufgaben online 24/7 erledigen. * Praktische Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen, zum Beispiel für Reifenwechsel, Fahrzeugneubestellung, anstehende Wartungstermine und Führerscheinprüfungen * Christoph v. Tschirschnitz, Managing Director Sixt Mobility Consulting: "Mit dem Launch unserer innovativen App ,The Companion' für die rund 45.000 Nutzer treiben wir die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells weiter voran und schaffen für unsere Kunden in Europa einen deutlichen Komfort-, Effizienz- und Transparenzvorteil." Pullach, 11. September 2019 - Die Sixt Mobility Consulting GmbH, einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa, hat nach einer erfolgreichen Testphase die neue App für Firmenwagennutzer - "The Companion" - für ihre Fuhrparkkunden und deren Nutzer in die beiden App Stores von Apple und Google zum Download gebracht. Damit haben Dienstwagenfahrer ab sofort die Möglichkeit, wichtige fahrzeugbezogene Aufgaben wie zum Beispiel Terminvereinbarungen mit Partnerwerkstätten schnell und einfach per Smartphone zu erledigen. Darüber hinaus stehen ihnen weitere intelligente Funktionen zur Verfügung, die die Fahrzeugnutzung erleichtern und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Fuhrparkleiter können über einen Messaging-Service zielgerichtet mit den Dienstwagennutzern kommunizieren. Die "Companion"-App ist für Smartphones mit Android und iOS verfügbar. Sie kann ab sofort bei Google Play und im Apple App Store heruntergeladen werden. Christoph v. Tschirschnitz, Managing Director der Sixt Mobility Consulting GmbH: "Mit dem Launch unserer innovativen ,Companion'-App treiben wir die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells weiter voran und schaffen für unsere Kunden in Europa einen deutlichen Komfort-, Effizienz- und Transparenzvorteil. Firmenwagenfahrer haben nun einen täglichen Begleiter für ihre Dienstwagen- oder Servicefahrzeugnutzung auf ihrem Smartphone - und damit immer dabei." Die Version 1.0 von "The Companion" bietet unter anderem folgende Funktionen: * 24/7 Online-Buchung von Werkstattterminen (z.B. für Reifenwechsel und Inspektionen) * Praktische Terminübersicht * Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen (z.B. für saisonale Reifenwechsel, anstehende Servicetermine und auslaufende Leasingverträge) * "Messenger-Funktion" zum Versand von Nachrichten zwischen Fuhrparkleitung und Dienstwagennutzer * Übersichtliches Benutzerprofil mit Fahrzeug-, Vertrags- und Kontaktdaten * "Click-to-Call"-Funktion, um schnell die SIXT Assistance und den Kundenservice zu erreichen * FAQs (z.B. für Unfälle und Pannen) * Unternehmensindividuelle Einstellungen "Unser Ziel ist es, durch digitale Lösungen das Serviceniveau und das Nutzererlebnis für Dienstwagenfahrer weiter zu verbessern. Damit gestalten wir schon heute die Zukunft der Unternehmensmobilität im Sinne von Effizienz, Flexibilität und Innovation", ergänzt Christoph v. Tschirschnitz. Die Anmeldung in der "Companion"-App erfolgt per 2-Faktor-Authentifizierung und entspricht damit den neuesten Sicherheitsstandards. Firmen- und Benutzerprofile werden automatisch an die individuellen Bedürfnisse und die Car Policy des Unternehmens angepasst. So kann der Nutzer übersichtlich in der App sein individuelles Profil mit Fahrzeug-, Vertrags- und Kontaktdaten aufrufen. Besonders praktisch: Nutzer können Termine mit SMC-Partnerwerkstätten, zum Beispiel für Reifenwechsel, Inspektion und Reparaturen, direkt in der App buchen - und somit zeitaufwändige Telefonate, Warteschleifen und Rückrufe vermeiden. Über die integrierte Karten- und Listensuche des "Companion" erhalten Dienstwagenfahrer schnell und bequem einen Überblick über alle verfügbaren Partnerwerkstätten - inklusive der jeweiligen Details und Kontaktaufnahmemöglichkeiten per E-Mail und Telefon. Dabei können sie ihre ganz persönliche Favoritenlisten erstellen und sich zum Zielort navigieren lassen. Die "Companion"-App bietet Dienstwagenfahrern zudem die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen zu aktivieren. Dadurch werden sie rechtzeitig an wichtige Themen wie zum Beispiel Reifenwechsel, Inspektionen, Führerscheinprüfung oder - falls der Leasingvertrag in den kommenden sechs Monaten ausläuft - die nächste Fahrzeugbestellung erinnert. Darüber hinaus steht ihnen ein Posteingang für Nachrichten der Fuhrparkleitung zur Verfügung. Auch in Notfällen greift der "Companion" Dienstwagenfahrern unter die Arme: Mit der "Click-to-Call"-Funktion können Nutzer direkt mit der SMC-Kundenbetreuung in Kontakt treten, zum Beispiel um Unfallschäden und Pannen zu melden oder sich persönlich zu fahrzeugbezogenen Themen beraten zu lassen. Die SMC-Servicekarte kann mit Hilfe des "Companion" abfotografiert und direkt in der App gespeichert werden. So ist sie auch digital immer griffbereit. Wer wissen möchte, was nach einem Unfall oder einer Panne zu tun ist, findet die nächsten Schritte, die zu beachten sind, in einem FAQ-Katalog. Die "Companion"-App wird fortlaufend weiterentwickelt. Weitere Releases bis Jahresende sind geplant. Beispielsweise werden Dienstwagenfahrer dann bald auch die Möglichkeit erhalten, die Formalitäten bei der Fahrzeugübernahme und -rückgabe direkt über die App abzuwickeln. --- Über Sixt Mobility Consulting: Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC) ist einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa. SMC berät Firmenkunden ab einer Flottengröße von 150 Fahrzeugen bei der effizienten Führung des Fuhrparks und übernimmt sämtliche Dienstleistungen des Fuhrparkmanagements für Pkw und Transporter mit innovativen IT-Lösungen und leistungsstarken Customer Care Teams. Als banken- und herstellerunabhängiger Flottenspezialist optimiert SMC die Kosten von Unternehmen beim Einkauf und Betrieb von Leasing- und Kauffuhrparks, auf Wunsch auch über voll digitalisierte Multi-Bidding-Verfahren je bestelltem Auto. Darüber hinaus unterstützt SMC Nutzer bei allen Themen rund ums Fahrzeug, von der Bestellung über das Unfallmanagement bis hin zum Radwechsel. Durch die Nutzung des großen Partnernetzwerks von Sixt zu den für Sixt typischen attraktiven Konditionen können Kunden ihre Werkstattkosten deutlich senken. Darüber hinaus bietet SMC Unternehmen innovative Corporate Mobility Services, wie z.B. www.mobility-consulting.com

Pressekontakt:
Stefan Kraus
Corporate Communications
Sixt Mobility Consulting
+49 89 7444 4723
pr@mobility-consulting.com

11.09.2019 Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt Leasing SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518
Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518
E-Mail: ir@sixt-leasing.com
Internet: http://ir.sixt-leasing.de
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2