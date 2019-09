Das Unternehmen ernennt zur Unterstützung der globalen Expansionsbemühungen zudem zwei wichtige Branchenexperten als Führungspersönlichkeiten

RhythmOne LLC, ein Unternehmen von Tremor International, gab heute bekannt, dass es die Infrastruktur, die Präsenz und den Erfolg seiner Programmatic-Advertising-Plattform auf den Märkten Asien-Pazifik (APAC) und Lateinamerika (LATAM) einführen wird. Diese Ankündigung erfolgt nach der erfolgreichen Expansion des Unternehmens in Europa, die bereits Anfang des Jahres stattfand, auch auf der DMEXCO, der internationalen Konferenz für digitales Marketing.

Das Unternehmen gab heute darüber hinaus die Ernennung der Branchenveteranen Assaf Suprasky zum General Manager der Israel-Aktivitäten von Tremor International und von Gal Topaz zum Senior Vice President für die Bereiche Exchange Operations und Business Development bekannt. Diese beiden Führungspersönlichkeiten werden bei der internationalen Expansion von RhythmOne die Federführung übernehmen. Sie verfügen über langjährige Erfahrung mit innovativen mobilen und digitalen Videowerbelösungen. Vor seiner Tätigkeit bei RhythmOne war Suprasky CEO bei myThings, einem Unternehmen, das auf individualisierte Werbung spezialisiert ist; Topaz war CEO der Programmgruppe Feature Forward. Auch in Europa sowie in den Regionen APAC und LATAM sind mittlerweile Mitarbeiterteams vor Ort präsent und aktiv, die für die Geschäftsentwicklung und den Vertrieb zuständig sind.

Die Programmatic-Advertising-Plattform RhythmOne ist eine der weltweit größten markensicheren Programmatic-Advertising-Plattformen. Die globale Plattform bietet technische Effizienz in praktisch jeder Phase des Prozesses. Sie trägt dazu bei, Käufer und Verkäufer effektiv miteinander zu verbinden und Verbraucher in Formaten wie Video, Connected TV (CTV), In-App und Display zu binden. Die Programmatic-Advertising-Plattform RhythmOne, nachweislicher Marktführer in den USA, erreicht weltweit 358,8 Millionen einzelne Zielpersonen* und ist direkt mit über 600 Premium-Publishern integriert, wodurch mehr als 10.000 Werbeplatzierungen erzielt werden konnten. Mit der Übernahme von RhythmOne durch Tremor International (AIM: TRMR) im April 2019 wurde die Grundlage für weitere Expansionsinitiativen und Verbesserungen der Plattform geschaffen. Dazu zählt auch die Nutzung der großen geografischen Präsenz im Performance-Bereich der Gruppe, die durch die Expansion der Programmatic-Advertising-Plattform RhythmOne nach Asien möglich wurde.

Die Markensicherheit steht im Mittelpunkt des Angebots. Sie wird gestützt durch RhythmGuard, die proprietäre Markensicherheitstechnologie von RhythmOne, die bei den Seller Trust Indexes von Pixalate für Programmatic-Advertising in den Bereichen Display, Mobilgeräte und Video sowohl auf internationaler Ebene als auch in den USA durchgängig höchste Bewertungen erhält. Damit trägt die Programmatic-Advertising-Plattform RhythmOne dazu bei, qualitativ hochwertige Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen. Sie ist mit den wichtigsten internationalen Akteuren wie Google Exchange Bidding und Amazon A9 integriert. RhythmOne bietet Publishern eine vollständig integrierte Supply Side Platform (SSP) für die Monetisierung, um den Wert des Bestands bei Desktop-, Mobil- und Connected-TV-Geräten zu maximieren. Die SSP von RhythmOne SSP basiert auf einem optimierten Technologie-Stack und bietet Web-Publishern und App-Entwicklern uneingeschränkten Zugriff auf einen globalen Programmatic-Advertising-Markt.

"Wir sind stolz darauf, dass wir uns in diesem Jahr auf der DMEXCO groß präsentieren können, da wir unseren Erfolg in den USA durch die Expansion in die Märkte der Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika auf die internationale Bühne bringen", so Ofer Druker, CEO von Tremor International. "Unsere Plattform hat eine enorme globale Reichweite und zeichnet sich durch einzigartige Funktionen und Partnerschaften aus. Mit unseren marktspezifischen Experten im Bereich der Geschäftsentwicklung bieten wir die ideale Kombination aus einem erstklassigen Produkt und lokalem Support. All dies bildet die Basis dafür, dass wir unser Produkt auch auf internationaler Ebene anbieten können. Zudem freuen wir uns, dass wir Assaf Suprasky und Gal Topaz im Team von RhythmOne begrüßen dürfen. Wir sind zuversichtlich, dass sie mit ihrem Know-how dazu beitragen werden, unseren Erfolg zu stärken, damit wir sowohl den Demand-Kunden als auch den Supply-Partnern die gewünschten Ergebnisse auf globaler Ebene liefern können."

*Quantcast Measure, August 2019 30-Tage-Gesamtbewertung

RhythmOne erhält in den aktuellsten Rankings von Pixalate für Programmatic-Advertising-Anbieter höchste Bewertungen (4. Quartal 2018):

Nr. 1 in den USA und Nr. 4 international (Global Seller Trust Index)

Nr. 1 beim Mobile Seller Trust Index

Nr. 1 in den USA und Nr. 2 international (Video Seller Trust Index)

Seit 2018 arbeitet RhythmOne mit dem in Australien ansässigen Unternehmen Allegiant Media zusammen, das als Reseller für RhythmOne in Australien und Neuseeland fungiert. RhythmOne wird diese Kooperation auch in Zukunft fortsetzen.

Über Tremor International

Tremor International Ltd. ist als weltweit führender Anbieter von Werbetechnologien in mehr als 70 Ländern tätig. Das Unternehmen gliedert sich in drei Kernbereiche: Tremor Video (Markenwerbung), RhythmOne (Medien) und Taptica (Performance-Advertising).

RhythmOne sorgt für greifbare Geschäftsergebnisse in der Multiscreen-Werbung. Die erstklassige Programmatic-Advertising-Plattform des Unternehmens liefert auf effiziente Weise Performance- und Qualitätsdaten sowie praktisch nutzbare Informationen an Demand- und Supply-orientierte Kunden und Partner. Das Influencer-Marketingangebot des Unternehmens fördert Maßnahmen und den Bekanntheitsgrad, indem es Marken mit Influencern in Verbindung bringt, die Markeninhalte erstellen und an engagierte Verbraucher weiterleiten.

Tremor Video unterstützt Werbetreibende dabei, wirkungsvolle Brand Stories auf allen Displays bereitzustellen, indem das Unternehmen die Leistungsfähigkeit kreativer Videointelligenz, d. h. innovativer Videotechnologie in Verbindung mit fortschrittlichen Zielpublikumsdaten und fesselnder Kreativität, nutzt. Tremor Video ist eines der größten und innovativsten Videowerbeunternehmen in Nordamerika mit Angeboten in den Bereichen CTV, Influencer-Marketing und private Marktplätze.

Das Performance-Geschäft von Taptica ist eine End-to-End-Werbeplattform für mobile Technologien, die die weltweit führenden Markenunternehmen dabei unterstützt, ihre wertvollsten Nutzer mit der größten derzeit verfügbaren Bandbreite an Traffic-Quellen zu erreichen. Die proprietäre Technologie des Unternehmens nutzt Big Data, um sich in großem Maßstab an qualitativ hochwertige Medien zu wenden. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 600 Werbekunden zusammen, darunter mit Amazon, Alibaba, Bytedance, Netmarble, Stubhub und OpenTable.

Tremor International Ltd. hat seinen Hauptsitz in Israel und unterhält Niederlassungen in den USA und in Kanada sowie in der Region Asien-Pazifik, in Europa, Indien und Lateinamerika und wird an der Londoner Börse (AIM: TRMR) gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an den Worten "möglicherweise", "wahrscheinlich", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "Zielsetzung", "Auffassung", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "weiterhin" und "laufend", den Negativformen dieser Begriffe oder an vergleichbaren Begriffen erkennen, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Sämtliche Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit handelt, sind möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen auch Aussagen über das Potenzial und die Effektivität der Programmatic-Advertising-Plattform von RhythmOne. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt der Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder dazu beitragen können, sind der dynamische und sich schnell wandelnde Sektor sowie die wettbewerbsintensive Branche, in der RhythmOne tätig ist. Dies macht es schwierig, potenzielle Kunden zu bewerten. Diese und andere Risikofaktoren werden im Geschäftsbericht von RhythmOne für den Zeitraum bis zum 31. März 2018 erläutert. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung basieren auf Informationen, die RhythmOne zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen. Wir übernehmen jedoch keine Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

