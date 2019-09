Berlin (ots) - Mit der B2C-Plattform Flat Mining erhält ab sofort jeder die Möglichkeit, auch ohne eigene Mining-Hardware zum digitalen Goldgräber zu werden. Dazu betreibt Flat Mining ein Netzwerk fortschrittlicher Mining-Farmen, die mit modernsten Technologien ausgestattet sind. User können sich auf flatmining.com registrieren und ein individuelles Leistungspaket buchen, um Flat Mining als Dienstleister für sich schürfen zu lassen. Dank hoher Hashraten und der Versicherung gegen unerwartete Kursschwankungen erhalten Bitcoin-Fans so die bisher unkomplizierteste Möglichkeit, in die Krypto-Welt einzusteigen. Doch neben der von Flat Mining bereitgestellten Infrastruktur kann zusätzlich auch eigene ASIC-Hardware in das Ökosystem integriert werden, um doppelt von den günstigen Rahmenbedingungen zu profitieren. Flat Mining garantiert, dass ausschließlich die profitabelsten Altcoins geschürft werden, und bietet seinen Usern für eine vereinfachte Übersicht ein intuitives Benutzerpanel, über das die Schürfergebnisse in Echtzeit angezeigt werden. Noch nie war es so einfach, selbst zum Miner zu werden!



Erstmalig für B2C-Kunden: Hosted Cloud Mining



Der Begriff Hosted Cloud Mining beschreibt das gemeinsame Schürfen vieler Akteure über eine zentralisierte Infrastruktur. Der Vorteil: Statt ineffizienter Ausstattung und begrenzter Ressourcen kann so auf neueste Technologien zurückgegriffen und eine deutlich höhere Hashrate genutzt werden. Da Flat Mining seine Kunden zudem gegen unerwartete Kursverluste absichert und stets nur die lukrativsten Altcoins schürft, wird das Investitionsrisiko auf ein Minimum reduziert. Die anschließende Umwandlung in Bitcoin sorgt zudem für eine unverzügliche Absicherung der erzielten Gewinnspannen. Der Anspruch spiegelt sich bereits im Markennamen wider: Flat Mining hat sich das Ziel gesetzt, die Einstiegshürde in die Bitcoin-Community so flach wie möglich zu gestalten. Deshalb erhebt Flat Mining keine Gebühren, sondern erzielt durch die angebotenen Pakete stabile Renditen mit Paketlaufzeiten von bis zu zwei Jahren. Überzeugen Sie sich selbst von den verschiedenen Paketoptionen und besuchen Sie www.flatmining.com/pricing.



Über Flat Mining



Mit einem Handelsvolumen von 20 Mill. Dollar, ist Flat Mining der absolute Marktführer im Bereich Hosted Cloud Mining. Lange waren wir ausschließlich im B2B Bereich tätig. Nun möchten wir den B2C Bereich erobern und auch Privatkunden den Markt für Kryptowährung öffnen. Mit der Hosted Cloud Technologie benötigen Sie keine zusätzliche Hardware mehr, da alles ausschließlich in der Cloud berechnet wird. Somit gewehrleisten wir Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Durch den intelligenten Algorithmus, wird stets der gesamte Krypto Markt in Echtzeit, nach lukrativen Altcoins durchsucht. Nur die lukrativsten Kurse, werden dann in Bitcoin umgewandelt. Gegen die hohen Kursschwankungen werden Sie versichert. Somit wird stets zuverlässig und rentable geschürft. Zusätzlich werden Ihnen die Schürfergebnisse in Echtzeit, auf Wunsch in Euro und Dollar, angezeigt. Flat Mining ermöglicht den einfachen Zugang zum Bitcoin, für jeden! Überzeugen Sie sich selbst vom Marktführer, mit unseren lukrativen Angeboten. Melden Sie sich jetzt an, suchen sich eines unserer attraktiven Miningpakete aus und überlassen uns den Rest!



