Borussia Dortmund beabsichtigt, eine Dividende in Höhe von 0,06 EUR je Aktie auszuschütten DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende Borussia Dortmund beabsichtigt, eine Dividende in Höhe von 0,06 EUR je Aktie auszuschütten 11.09.2019 / 14:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen seiner Sitzung am 09. September 2019 u.a. den von der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, am 13. August 2019 (Vgl. Ad-hoc Mitteilung gleichen Datums - "Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019") aufgestellten Jahresabschluss für die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA und den Konzernabschluss zum 30. Juni 2019 geprüft und gebilligt. Dabei hat sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag der Geschäftsführung an die Hauptversammlung angeschlossen, diese möge beschließen, den im Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem Betrag in Höhe von EUR 25.844.185,35 ausgewiesenen Bilanzgewinn zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigte Stückaktie (insgesamt EUR 5.518.866,00) zu verwenden und den Restbetrag von EUR 20.325.319,35 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, zu der noch eine gesonderte Einberufung erfolgt, findet am Montag, den 25. November 2019, statt. Dortmund, den 11. September 2019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund-Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations 11.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 872059 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 872059 11.09.2019 ISIN DE0005493092 AXC0171 2019-09-11/14:48