Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Anlagenbauers Andritz von "Hold" auf Buy" angehoben und das Kursziel von 45,00 Euro dabei bestätigt.

Ein hoher Auftragsbestand und die geplante Restrukturierung der problembehafteten Andritz-Tochter Schuler dürften dem Unternehmen zugutekommen, schreibt Berenberg-Analyst Jonathan Coubrough in einer Studie vom Dienstag. Auch den Kauf der schwedischen Zellstoff-Technologiefirma Kempulp hebt der Experte positiv hervor. In den kommenden Jahren sei daher mit deutlichen Gewinnsteigerungen zu rechnen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Experten 1,62 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019, 3,43 Euro (2019) und 3,58 Euro (2020). Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,55 Euro für 2019 und auf 1,70 Euro bzw. 1,85 Euro für die beiden Folgejahre.

Die Aktien der Andritz tendieren am Mittwochnachmittag an der Wiener Börse mit plus 3,00 Prozent bei 37,14 Euro.

