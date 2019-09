IRW-PRESS: Desert Mountain Energy Corp.: Desert Mountain Energy erweitert sein Projekt Heliopolis im Holbrook Basin in Arizona um weitere 3.169 Acres an Heliumkonzessionen

11. September 2019 - Vancouver, British Columbia, Kanada - DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP. (das Unternehmen) (TSX.V: DME, U.S. OTC: DMEHF, Frankfurt: QM01)) gibt erfreut bekannt, dass es sich weitere 3.169 Acres an Helium-, Öl- und Erdgaskonzessionen im aussichtsreichen Holbrook Basin im Osten von Arizona gesichert hat. Die Konzessionsgebiete wurden direkt vom Arizona Department of Land gepachtet. Diese liegen im Coconino County, Arizona, im Projektgebiet Heliopolis des Unternehmens in der Nähe seiner anderen Liegenschaften. Sie werden die Grundstückssituation des Unternehmens in dem Gebiet stärken.

Dadurch, dass die neue Fläche von 3.169 Acres nun zu den ursprünglichen 39.742 Acres, die das Unternehmen bereits vom Arizona Department of Land und dem U.S. Bureau of Land Management gepachtet hat, hinzukommt, umfasst die Gesamtfläche, die das Unternehmen an Konzessionsgebieten im Holbrook Basin besitzt, nun 42.911 Acres. Das Unternehmen hat mit seinem Explorations- und Landerwerbsprogramm im Becken im 4. Quartal 2017 begonnen.

Die Konzessionsgebiete dieser letzten Tranche sind sehr aussichtsreich, was Helium anbelangt. Sie sind von geologischen antiklinalen Merkmalen, Monoklinalen und anderen geologischen Strukturen mit Oberflächenexpression, zusammen mit Speichergestein, Salz und Anhydrit-Deckgestein geprägt, sodass sie das Potenzial aufweisen, als Einschlussmechanismus für kommerziell bedeutsame Heliumreservoire zu dienen.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erschließung seines Vorzeige-Heliumprojekts Heliopolis im Holbrook Basin in Arizona und stellt zurzeit die Anträge für Bohrgenehmigungen fertig. Gleichzeitig bereitet es ein Bohrprogramm auf dem Helium-, Öl- und Gasprojekt Kight-Gilcrease Sand Unit im Seminole County, Oklahoma, vor.

Irwin Olian, CEO des Unternehmens, sagte dazu: Wir sind sehr dankbar für den ständigen Einsatz unseres Technikteams unter der Leitung von Robert Rohlfing, das im Südwesten der USA nach den aussichtsreichsten Heliumkonzessionsgebieten sucht, um diese für uns zu sichern und einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu generieren. Dieser Einsatz ist ein ständiger und wichtiger Bestandteil der langfristigen Wachstumspläne unseres Unternehmens.

Über Desert Mountain Energy

Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher African Queen Mines Ltd.. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP.

Irwin Olian

Irwin Olian

Chairman & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Irwin Olian, President und CEO

E-Mail: tigertail@desertmountainenergy.com

Telefon: (604) 788-0300

Desert Mountain Energy Corp.

Suite 510 - 580 Hornby Street

Vancouver, B.C. V6C 3B6

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt der Informationen dieser Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden.

