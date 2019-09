Wir hatten es schon mehrfach diskutiert: Netflix wird sich in diesem Herbst wohl warm anziehen müssen. Denn mit dem Disney-Konzern kommt ein richtiges Schwergewicht mit einer mehr als attraktiven Filmbibliothek auf den Streamingdienst-Markt. Was Netflix in mehrfacher Hinsicht unter Druck bringen könnte.Zum einen natürlich bei der Aboentwicklung. Denn die Kunden neigen eher dazu, nur einen Streamingdienst zu abonnieren. Insofern könnte Disney hier für einen Abfluss von Abonnenten sorgen oder zumindest für deutlich geringere Wachstumsraten. Im Gegenzug dürfte Netflix gezwungen sein, womöglich noch mehr in eigene Produktionen zu investieren, was auf der Gewinnseite natürlich Probleme schaffen könnte.

