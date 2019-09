Guten Morgen,die IAA (Internationale Automobilmesse) in Frankfurt bestimmt diese Woche das Stimmungsbild in Deutschlands Wirtschaftskreisen. Tatsächlich lohnt der Blick auf die Aussichten des gesamten Sektors und den zu erwartenden Massnahmen um die Wende in Angriff zu nehmen. Die Aufgaben sind bekannt, ebenso die Hürden. Die Frage ist für uns: wo lohnt sich ein Investment?Bei VW sind wir bereits seit Jahresanfang dabei. Viel ist nicht passiert, aber das ist ok denn im gleichen Zeitraum wurden die Alternativen wie DAIMLER, BMW, CONTINENTAL oder LEONI hart abgestraft. Dies bestätigt einmal mehr: die Börse "belohnt" jene Unternehmen die signalisieren dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Wir werden diesen Sektor in den kommenden Wochen hier intensiver begleiten, denn es stellt sich hier allein die Frage ob die oben genannten Titel (und weitere) zu den Ausverkaufskursen jetzt schon ins Depot gehören.

