JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Änderung der Abwicklungsfristen - mit Wirkung ab dem 26. September 2019 DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Änderung der Abwicklungsfristen - mit Wirkung ab dem 26. September 2019 11.09.2019 / 15:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Änderung der Abwicklungsfristen - mit Wirkung ab dem 26. September 2019 Hiermit informieren wir Sie über die Änderung bei den Abwicklungsfristen für die folgenden Teilfonds ("Teilfonds"): * JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF * JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETFT Der Vorstand hat beschlossen, die Frist, bis zu der die Zeichnungen und Rücknahmen in Zusammenhang mit den Teilfonds abgewickelt werden, von einem Geschäftstag auf zwei Geschäftstage ab der entsprechenden Annahmefrist zu verlängern. Der Grund für die vorgeschlagene Änderung besteht darin, die Abwicklungsfristen für Zeichnungen und Rücknahmen an den Abwicklungszeitplan für die Währungssicherungsgeschäfte anzupassen, welche die Teilfonds für währungsgesicherte Aktienklassen durchführen können. Diese Änderungen werden sich nicht auf die Art auswirken, wie die Teilfonds aktuell verwaltet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Annabel Dow +44 207 7428379 Die Änderungen werden beim entsprechenden Prospekt oder Key Investor Information Document (KIID) vorgenommen; die geänderten Versionen sind unter www.jpmorganassetmanagement.ie verfügbar. Wie bei allen Investitionen in Fonds ist es wichtig, das/die entsprechenden KIID(s) zu verstehen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Rücknahmebedingungen und -einschränkungen im Prospekt Anwendung finden.