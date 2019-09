Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Fall eines sogenannten harten Brexit sehen sich Unternehmen in Europa mit einer unklaren Rechtslage konfrontiert, die eine Verschärfung des internationalen Steuerwettbewerbs nach sich ziehen könnte, so das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...