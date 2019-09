Relx hat es geschafft!

Relx (WKN: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97) zählt zu den weltweit führenden Fachverlegern und bietet diverse Datenbank-Lösungen an. So verlegt das Unternehmen Fachzeitschriften in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Medizin. In den Sparten Risikomanagement, Wirtschaftsinformationen und Recht bietet Relx Datenbank-Lösungen für gewerbliche Kunden an.

Ein weiterer Geschäftsbereich sind Messen und Ausstellungen. Wie erfolgreich die Geschäfte dabei laufen, zeigte sich in den jüngsten Geschäftszahlen. So wurde der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 6 Prozent auf 3,9 Mio. britische Pfund gesteigert. Beim bereinigten Betriebsgewinn wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 8 Prozent verbucht (1,2 Mio. britische Pfund).

Den vollständigen Artikel lesen ...