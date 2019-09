Berlin (www.aktiencheck.de) - Bundeskanzlerin Merkel hält am Ziel einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags fest, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Ich halte den beschlossenenen Einstieg in den Ausstieg aus dem Solidaritätszuschlag für einen wichtigen steuerpolitischen Schritt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...